وجّه النائب العام الشيخ «سعود بن عبدالله المعجب»، اليوم السبت، بإيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا. جاء ذلك حسبما أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة. وأضاف المصدر أن توجيه «المعجب» يشمل العمل داخل النيابة العامة وفروعها ودوائر محافظاتها كافة؛ ويبدأ العمل من يوم الأحد القادم الموافق 13 رجب 1441هـ وحتى توقيت آخر. وأضاف المصدر، أن التوجيه شمل توفير المعايير الصحية اللازمة داخل بيئة العمل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي النيابة العامة التدبيرية والجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية المبذولة بشأن فيروس كورونا- كوفيد ١٩- المستجد، وحرصًا على توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لمنسوبي النيابة العامة ومراجعيها. Advertisements اقرأ أيضًا: الصحة تعلن تسجيل حالتين جديدتين بـ«كورونا» لمواطنتين عائدتين من إيران والعراق بالفيديو.. جامعة الملك سعود تخلي مبنى سكنيًّا وتجهزه للمشتبه في إصابتهم بكورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. النيابة العامة توقف العمل بنظام البصمة للموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.