بالصور.. برنامج تثقيفي لذوي الإعاقة بمناسبة «اليوم العالمي للسمع»

نظّم مركز «التأهيل الشامل للإناث» بحي القدس في الرياض برنامجًا تثقيفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسمع، بحضور موظفات المركز وبعض المهتمات بالشأن الاجتماعي، ونزيلات المركز من ذوات الإعاقة.

وتضمنت الفعالية محاضرتين الأولى قدمتها أخصائية سمع أول، سمية العنزي، ذكرت فيها أهمية السمع، وبدايات الإنسان مع السمع، وأنواع فقدانه ودرجاته وأسبابه.

ثم قدمت رئيسة قسم السمع بمدينة الملك سعود الطبية، سحر بن دهيش، المحاضرة الثانية، وتطرقت فيها لأهمية التشخيص المبكر لضعف السمع ومعالجته، وأهمية فحص السمع عند حديثي الولادة، إضافة الى عرض إحصائيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وفي نهاية المحاضرة تم عرض فيديو يوضح كيفية تأثير ضعف السمع على الشخص، وأثار ذلك على المحيطين من حوله، وفي الختام تم فتح النقاش والاستفسار من جانب المشاركين.

وصاحب البرنامج التثقيفي مجموعة من الأركان التعريفية عن كيفية زراعة القوقعة بالأذن، وجهاز فحص السمع، شاركت بها مدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك عبدالعزيز الجامعي.