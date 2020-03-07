بالفيديو.. الأمن العام يوثق القبض على مجرمين بالرياض والقصيم

أكد الأمن العام، أنَّ الوقوع في قبضة رجال الأمن هو مصير كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الآخرين أو مخالفة الأنظمة، مستشهدًا بالإطاحة بعدد من المتورطين بارتكاب جرائم في القصيم والرياض.

ونشر الأمن العام، عبر حسابه بتويتر، مقطع فيديو يبرز جهود رجاله خلال الفترة الماضية في القبض على المخالفين للأنظمة.

وأوضح أنّه في القصيم، تمّ القبض على مواطن ستيني تورط في جرائم نصب عن طريق إيهام النساء بتوظيفهن في مصالح حكومية مقابل مبالغ مالية، وأطيح به عقب تقديم البلاغ مباشرة.

وفي القصيم أيضًا، نوَّه المقطع أنه تمَّ القبض على متهم تورّط في جرائم إطلاق نار على مينى عام، فيما تمّت الإطاحة به في حينها.

وذكر أنّه في الرياض، جرى القبض على أفراد تشكيل عصابيٍّ امتهنوا تزوير وثائق رسمية وهويات وطنية ورخص إقامة، وتمّ القبض عليه عقب تقدين البلاغ مباشرة.

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