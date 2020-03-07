الخضيري: سببان وراء السيطرة على «كورونا» في المملكة وزيادة الوفيات في الصين وإيران

كشف الباحث في علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، عن الأسباب الحقيقية وراء انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران والصين على وجه التحديد، مشيدًا بإجراءات المملكة لمنع تتسلل الفيروس وانتشاره بين المواطنين.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الخضيري: «نشكر المملكة على الصرامة الواضحة في مسار إحصاءات الإصابة أو الاشتباه في (فيروس كورونا المستجد)»، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات في الصين وإيران مرتبط بتجاهل الوباء في بدايته، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية الصارمة في أول شهر من بداية ظهوره؛ ما تسبب في تفاقم الحالات وانتقالها إلى دول أخرى.

وأضاف الخضيري: «إن تزايد الوفيات ارتبط بذلك التجاهل، وعدم أخذ الموضوع بجدية في أول شهر، لكن كما يظهر من الإحصاءات، فإن الدول الصارمة الملتزمة بالنظم الصحية الاحترازية، واتباع الإجراءات الوقائية؛ لم تُسجل فيها وفيات، أو أن معدل الوفيات فيها منخفض».

وختم الخضيري بالقول: «لذلك أقول إن أي دولة تتخذ إجراءات احترازية استباقية ووقائية صارمة، لن ترتفع فيها الإصابات ولا الوفيات، بإذن الله ثم بتطبيق النظم الصحية الوقائية بلا مجاملة ولا تهاون، مع ضرورة تعاون المصابين أو المشتبه بهم ممن جاؤوا من الدول الموبوءة بالإفصاح عن أماكن قدومهم».

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