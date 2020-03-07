على خطى الكمامات.. «أجهزة قياس الحرارة» أزمة جديدة تضرب الصيدليات

أزمة جديدة قد تشهدها مناطق المملكة، بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا، والإقبال الكبير على شراء الكمامات في أغلب الصيدليات، وارتفاع الأسعار ارتفاعًا جنونيًّا؛ حيث دخلت أجهزة قياس الحرارة «دون اللمس» على الخط نفسه للمنافسة بعد أن شهدت هجمة شرائية كبيرة في الصيدليات من قبل المواطنين والمقيمين حتى السياح.

وتشهد الصيدليات ارتفاع نسبة طلب شراء جهاز قياس درجة الحرارة. وأجرت «عاجل» جولة على عدد من الصيدليات في مختلف أحياء جدة ووجدت إقبالًا كبيرًا وزيادة نسبة الشراء لتلك الأجهزة، وتوافره في معظم الصيدليات، وإتاحته للجميع بكميات «محدودة».

وبين بعض الأطباء الصيدليين أن إقبال الكثير من الزبائن على أجهزة القياس المتطورة -التي توفر تكنولوجيا متطورة تلتقط حرارة الجسم بدقة عالية، وتعادل ضعف دقة منتجات قياس درجة الحرارة التقليدية، دون لمس الجبهة أو الجسم- دفع إلى توفيرها بكميات كبيرة بعد أن كان شراؤها قبل الأزمة ضعيفًا جدًّا ولا تستخدم إلا للأطفال.

وبينت الجولة ارتفاع الأسعار 20% عن السابق؛ حيث وصلت بعض الأجهزة إلى 340 ريالًا وسط اختفاء الكمامات.

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