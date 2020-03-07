«الأرصاد» تنبّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم السبت- لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على 3 مناطق هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأوضحت أن الحالة تتضمن عددًا من محافظات منطقة مكة المكرمة، وهي: «الجموم، القنفذة، الكامل، الليث، بحرة، خليص، رابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة»، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية- العلا– العيص- خيبر– بدر– ينبع– وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، حيث تشمل مدينة تبوك، ومحافظة البدع وتيماء وحقل، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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