«الصحة» توضح الموقف الراهن للمصابين السبعة بفيروس «كورونا المستجد»

بعثت وزارة الصحة، اليوم السبت، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدةً أن الحالات السبع التي تم كشف إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، معزولة حاليًّا، وجارٍ التعامل معها.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت إمارة منطقة جازان: «وزارة الصحة تطمئن الجميع بأن الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليًّا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها، وتقديم الإجراءات الصحية المعتمدة».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل حالتين جديتين بفيروس كورونا الجديد (COVID19) لمواطنتين؛ إحداهما قادمة من إيران، والأخرى من(النجف) العراق، مشيرةً إلى أنّهما لم تبادرا بالإفصاح عن سفرهما إلى بالبلدين لدى وصولهما منافذ المملكة.

وذكرت الوزارة أنَّ نتائج مخبرية أكدت إصابة مواطنة قدمت المملكة من إيران عبر مملكة البحرين، ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن سفرها إليها، ومواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات ولم تفصح أيضًا عن ذلك عند المنفذ.

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