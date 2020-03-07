بنك التنمية الاجتماعية: الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين بشروط

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط الكفيل لطالب التمويل الشخصي، سواء تمويل الأسرة أو تمويل الزواج والترميم وكنف، موضحًا أن الموظف الحكومي على رأس العمل يمكنه كفالة شخصين لدى البنك.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن الكفيل لا بد أن يكون موظفًا حكوميًّا على رأس العمل، وأن تسمح التزاماته المالية المسجلة في «سمه» بالكفالة.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تغيير الكفيل

وأشار بنك التنمية الاجتماعية على موقعه الإلكتروني إلى أنه يمكن قبول تغيير الكفيل لطالب التمويل في حال تقاعد الكفيل الأول أو توفي أو انتقل العميل لوظيفة حكومية.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن للموظف الحكومي على رأس العمل كفالة شخصين لدى بنك التنمية الاجتماعية بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول الأول، وأن تسمح التزاماته المالية المسجلة في «سمة» بالكفالة.

متى يخصم بنك التنمية الاجتماعية أقساط القرض مباشرة من راتب الكفيل؟

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ويمكن للشخص الذي يريد كفالة طالب التمويل الشخصي، الاستعانة بالتقرير الائتماني لدى سمه لمعرفة كل التزامات المالية، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يتم الحسم مباشرة من راتب الكفيل في حال تأخر العميل عن السداد لمدة قسطين متتالين.

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