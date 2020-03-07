القبض على مقيم انتحل صفة موظّفي البلدية وسَرَقَ مبالغ مالية من المواطنين

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، بمقيم ارتكب جرائم الاعتداء على أموال المواطنين.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مقيم بالعقد الرابع من العمر.
ولفت المتحدث إلى أن الدلائل أكدت أن المقيم انتحل صفة موظفي البلدية والدخول على المحلات التجارية، وتفتيش العاملين بها وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبين، بلغ مجموعها (36250) ريالًا.
وأوضح المتحدث أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق هذا المقيم أقر بارتكاب (6) قضايا بنفس الأسلوب الإجرامي في عدد من الأحياء بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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