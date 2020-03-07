السعودية اليوم / فرع معهد الإدارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة يصدر تقرير إنجازاته السنوي



جدة 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

أصدر فرع معهد الإدارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة التقرير السنوي لإنجازاته للعام التدريبي 1440 - 1441هـ ، والمشتمل على تجهيزات البنية التحتية وإدارة تقنية المعلومات وتوفير جميع متطلبات العملية التدريبية والمعامل المساندة وتشغيل البرامج، حيث وصل عدد المرشحات للبرامج التدريبية 25118 متدربة، وعدد المجتازات لها 2007 متدربات، والمعتذر لهن 21123 متدربة، والمستبعدات 234 متدربة، والمعتذرات 180 متدربة.

وأكدت مدير عام فرع معهد الإدارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة سارة بنت جزاء العتيبي أن المعهد قد أسس فرعه النسائي بالمنطقة في عام 1440هـ بمحافظة جدة, وذلك للإيفاء بمتطلبات التنمية الإدارية من إعداد وتطوير للطاقات البشرية النسائية الواعدة والقادرة على تولي مسؤولياتها ورفع مستوى كفاءة الأقسام النسائية في الأجهزة الحكومية العاملة في الميادين المختلفة.

واعتبرت معهد الإدارة العامة رائداً وشريكاً في التنمية الإدارية بمساهمته في دفع عجلة التنمية في المملكة ، حيث حرص منذ نشأته عام 1380هـ على العمل بصدق وإخلاص بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الإدارية معتمداً على برامجه التدريبية الشاملة وبحوثه المتخصصة, بالإضافة إلى الاستشارات المتنوعة ليكون مثالاً يحتذى به في الانضباط والتفاني.

وأشارت إلى استشراف المعهد المستقبل وآفاقه بمواكبة رؤية المملكة 2030 دافعاً بهذا الصرح التنموي لتلبية متطلبات التنمية الإدارية بالمملكة, مؤكدة حرص فرع معهد الإدارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة في العام المنصرم على مواصلة العمل الدؤوب كي يتجاوز التحديات الماثلة أمامه ومنسوبيه لتحقيق مزيداً من الإنجاز والإضافات لروافد التنمية الإدارية في المملكة.

وقالت العتيبي : إن فرع المعهد نفذ خلال أول فصل تدريبي له 100 برنامج تدريبي بواقع 91 برنامجاً تدريبياً للفرع و4 برامج تدريبية لمركز الأعمال وبرنامجين خاصين و3 برامج تدريبية لخطة الفرع النسائي بالمنطقة الشرقية، بينما كان عدد البرامج المنعقدة للفصل الثاني 73 برنامجاً بواقع 66 برنامج قدرة واحدة ، و4 برامج موجهة ، وبرنامجين خاصين ، وحلقة واحدة تدريبية خاصة ، في حين أنهى الفرع الاستبيان الإلكتروني لقياس الرضا المبدئي لتشغيل المقر ومستوى الرضا عن خدماته المساندة ، وتوزيعه في القاعات التدريبية وعبر الرسائل القصيرة "SMA" محققاً نسبة تجاوب 99%.

وذكرت أن عدد المتقدمات للفصل الأول بلغ 25118 متقدمة، وعدد المتقدمات للفصل الثاني 45758 متقدمة، وعدد المتدربات للفصل الأول 2007 متدربات، والفصل الثاني 1642 متدربة، ويضم فرع المعهد 6 مدربات من أعضاء هيئة التدريب و10 إداريات.

يذكر أن فرع معهد الإدارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة مر بأربعة مراحل للتشغيل وهي : مرحلة الترميم وصيانة المقر ، ومرحلة تجهيز البنية التحتية ، ومرحلة عقد وتشغيل البرامج التدريبية ، ومرحلة قياس الرضا حول التشغيل المبدئي للمقر .

// انتهى //

17:50ت م

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