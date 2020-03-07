السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يطبق الدوام الصيفي في مدارس المحافظة غداً



الدوادمي 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

تبدأ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي غداً تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وجرى تحديد بدء الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنات) في المحافظة وجميع مدارس البنين والبنات خارج المحافظة عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة, فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة تماما, بينما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين ) في المحافظة عند الساعة السابعة والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة.

ودعت الإدارة أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.

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17:04ت م

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