السعودية اليوم / رئاسة أمن الدولة تشارك في فعاليات معرض القصيم للكتاب بنسخته الثالثة



عنيزة 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

تشارك رئاسة أمن الدولة في معرض القصيم للكتاب المقام فعاليته حالياً في مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة، بجناح يضم العديد من الأركان المهمة للقطاعات والإدارات التابعة لأمن الدولة والمتمثلة في المباحث العامة، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن.

وتقدم الجهات المشاركة عدداً من الأنشطة والفعاليات الثقافية واستعراض القدرات القتالية والأمنية لمنسوبي الرئاسة من خلال إقامة بعض الفرضيات الحية أمام زوار المعرض ما يعزز من وعيهم بالمخاطر الأمنية ودور الرئاسة في محاربتها للجرائم الإرهابية التي تبنتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا, فيما يضم الجناح لوحة الشهداء التي تضم صوراً لجميع من قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن من منسوبي رئاسة أمن الدولة.

ويحظى الجناح بإقبال لافت من الزوار لما يحتويه من أنشطة تفاعلية تتيح ممارسة الرماية والقفز المظلي بواسطة تقنية الواقع الافتراضي، والتعرف عن قرب لبعض المضبوطات والوسائل المعدة للأضرار بأمن وسلامة المواطن والمقيم، فيما يُعد جناح رئاسة أمن الدولة من أهم الأجنحة التي أسهمت في نجاح المعرض.

// انتهى //

16:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.