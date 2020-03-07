السعودية اليوم / انطلاق ورش عمل المؤتمر الثالث عشر للجراحة العامة اليوم بالرياض



الرياض 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

انطلقت اليوم بمدينة الرياض فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الثالث عشر للجمعية

ونوقش خلال ورش العمل السياسات والإجراءات المتقدمة في هذا المجال من الجراحات المهمة، واستخدامات أحدث التقنيات في علاج الحوادث والحالات الحرجة مثل أجهزة الأشعة الصوتية واستخدام التفكير الجراحي الحديث، واستخدام دراسات الجراحة الحديثة وتطبيقاتها.

وجرى التدريب على مهارة واتخاد القرارات الطبية في جراحات الحوادث والحالات الحرجة، وطرق استقبال وفرز حالات الحوادث والإصابات في الطوارئ المبنية على البراهين.

ويُعقد مؤتمر الجمعية السعودية للجراحة العامة الثالث عشر خلال الفترة من 7 إلى 9مارس2020 م بعنوان "آخر مستجدات في جراحات الحوادث والحالات الحرجة"، خمس ورش عمل للتعريف عن آخر المستجدات بخبرات عالمية ومحلية مختصة.

وستقدم جلسات علمية يومي الأحد والاثنين 8 - 9 مارس بفندق الرياض كروان بلازا، حيث يتضمن اليوم الثاني محاضرات علمية وحفل الافتتاح للمؤتمر, وتكريم وفاء وعرفان لبعض الجراحين الذين قدموا سيرةً رائعةً وعملًا دؤوبًا في خدمة مرضى الجراحة العامة والحالات الحرجة، كما سيشهد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للجمعية السعودية للجراحة العامة, أما اليوم الثالث يشتمل على محاضرات علمية لمناقشة عن آخر المستجدات الحديثة للتعامل مع جراحات الحوادث والحالات الحرجة وبعدها تختتم بالتوصيات.

يذكر أن المؤتمر مصاحب لمعرض يشتمل على مشاركة القطاعات والشركات المقدمة للخِدْمات الطبية وأحدث التقنيات التي من أجلها تسهل التعامل مع مثل هذه الحالات الجراحية. وكذلك عرض لأكثر من عشرين بحثًا وملصقًا علميًا محكمًا مقدمًا من ذوي الاختصاص في هذا المجال.

// انتهى //

14:42ت م

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الرياض 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسانطلقت اليوم بمدينة الرياض فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الثالث عشر للجمعية السعودية للجراحة العامة، برعاية معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، ورش العمل والدورات التدريبية، الذي شارك بها أكثر من 150 مشاركًا قدمها نخبة من الأطباء المختصين في طب جراحات الحوادث والحالات الحرجة.ونوقش خلال ورش العمل السياسات والإجراءات المتقدمة في هذا المجال من الجراحات المهمة، واستخدامات أحدث التقنيات في علاج الحوادث والحالات الحرجة مثل أجهزة الأشعة الصوتية واستخدام التفكير الجراحي الحديث، واستخدام دراسات الجراحة الحديثة وتطبيقاتها.وجرى التدريب على مهارة واتخاد القرارات الطبية في جراحات الحوادث والحالات الحرجة، وطرق استقبال وفرز حالات الحوادث والإصابات في الطوارئ المبنية على البراهين.ويُعقد مؤتمر الجمعية السعودية للجراحة العامة الثالث عشر خلال الفترة من 7 إلى 9مارس2020 م بعنوان "آخر مستجدات في جراحات الحوادث والحالات الحرجة"، خمس ورش عمل للتعريف عن آخر المستجدات بخبرات عالمية ومحلية مختصة.وستقدم جلسات علمية يومي الأحد والاثنين 8 - 9 مارس بفندق الرياض كروان بلازا، حيث يتضمن اليوم الثاني محاضرات علمية وحفل الافتتاح للمؤتمر, وتكريم وفاء وعرفان لبعض الجراحين الذين قدموا سيرةً رائعةً وعملًا دؤوبًا في خدمة مرضى الجراحة العامة والحالات الحرجة، كما سيشهد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للجمعية السعودية للجراحة العامة, أما اليوم الثالث يشتمل على محاضرات علمية لمناقشة عن آخر المستجدات الحديثة للتعامل مع جراحات الحوادث والحالات الحرجة وبعدها تختتم بالتوصيات.يذكر أن المؤتمر مصاحب لمعرض يشتمل على مشاركة القطاعات والشركات المقدمة للخِدْمات الطبية وأحدث التقنيات التي من أجلها تسهل التعامل مع مثل هذه الحالات الجراحية. وكذلك عرض لأكثر من عشرين بحثًا وملصقًا علميًا محكمًا مقدمًا من ذوي الاختصاص في هذا المجال.// انتهى //14:42ت م0057

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