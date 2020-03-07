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بماذا غرد نجل الملك سلمان الأصغر بعد مزاعم توقيف الأمراء؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 7 مارس 2020

نشر الأمير سعود، نجل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تغريدة على حسابه بتويتر؛ بعد مزاعم تناقلتها وسائل إعلام غربية، بشأن توقيف الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي وولي العهد السابق.

 

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ونشر الأمير سعود بن سلمان على حسابه بتويتر، صورة للملك وولي العهد الأمير ، معلقا عليها: ”الله يحفظكم“.

 

وأثارت مزاعم توقيف الأمراء في سيل من الردود الشعبية التي سخرت من هذه المزاعم .. مؤكدين أن الشعب السعودي وقيادته جسد واحد وأن الدولة مو دولة ضعيفة عشان يحصل انقلاب بهالبساطة

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