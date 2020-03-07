شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان تمور الأحساء لأسباب وقائية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الأمانة في بيانها الصادر اليوم، أن أسباب الإلغاء جاء لأسباب وقائية ضد فايروس كورونا COVID - 19 وحرصاً على سلامة الجميع.
حيث كان من المقرر بدء المهرجان الخميس القادم 12 مارس 2020، على أرض قلعة أمانة الأحساء وبالشراكة مع غرفة الأحساء، في حين سجل المهرجان خلال الست السنوات الماضية قفزات نوعية في مبيعات التمور وتجويد انتاج الصناعات التحويلة، واستطاع أن يحول المنتج الزراعي من التمور من الشعبية إلى صناعات تنافسية اقتصادية.
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