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متحدث الصحة: جميع الحالات المؤكد إصابتها بـ كورونا وضعها مطمئن
الخدمات الصحية تُقدم للحالات المصابة بالفيروس ووضعهم مستقر
متابعات الخليج 365 -الرياض
أكد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن جميع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد معزولة ووضعها الصحي مطمئن.
وأضاف متحدث الصحة في تصريحات إلى الإخبارية أن الخدمات الصحية تُقدم للحالات المصابة بالفيروس، ووضعهم مستقر حاليًا، كما يتم حصر المخالطين للحالات وهو ما مكن للوصول إلى حالات مؤكدة ومصابة وتم وضعها في العزل الصحي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، ومواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.
ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولهما للمنفذ نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلهما على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.
وطمأنت الوزارة الجميع بأن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
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