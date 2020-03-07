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رياح وأتربة على منطقة مكة المكرمة

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2020-03-07

رياح وأتربة على منطقة مكة المكرمة

تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل الجموم ، القنفذة ، الكامل ، الليث ، بحرة ،خليص ،رابغ والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

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وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

 

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