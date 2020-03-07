- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مصابون بـ كورونا في مؤتمر حضره نائب ترامب وبومبيو! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مصابون بـ كورونا في مؤتمر حضره نائب ترامب وبومبيو!
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” أن اثنين على الأقل من حاضري مؤتمرها السنوي الأخير، الذي شارك فيه مسؤولون أمريكيون وأجانب كبار، كانا مصابين بفيروس كورونا.
وأعلنت مجموعة اللوبي الإسرائيلي المؤثرة في بيان أصدرته أن المصابين وصلا من نيويورك إلى المؤتمر الذي عقد بواشنطن في 1-3 مارس، مشيرة إلى أنها أبلغت بهذا الشأن المشاركين في المؤتمر وحاضريه والكونغرس.
ودعت اللجنة جميع المشاركين في المؤتمر إلى الخضوع لتعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
من جانبها، ذكرت السلطات الصحية في واشنطن أن التحقيق الذي تم بالتعاون مع زملائها في ولاية نيويورك لم يكشف خطرًا يهدد المشاركين في المؤتمر حاليًا، وحثتهم على وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض إصابة محتملة.
وحضر مؤتمر “أيباك” هذا العام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوس، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى عشرات المشرعين من الكونغرس، بالإضافة إلى مسؤولين أجانب، بمن فيهم رئيس كولومبيا إيفان دوكي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مصابون بـ كورونا في مؤتمر حضره نائب ترامب وبومبيو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.