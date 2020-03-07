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القبض على مقيم انتحل صفة موظفي البلدية لسرقة محلات الرياض
أقر بارتكاب 6 قضايا بنفس الأسلوب الإجرامي
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم انتحل صفة موظفي البلدية للدخول على المحلات التجارية وتفتيش العاملين بها وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبين.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مقيم بالعقد الرابع من العمر، وذلك لتوفر الدلائل على انتحاله صفة موظفي البلدية والدخول على المحلات التجارية وتفتيش العاملين بها وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبين، بلغ مجموعها (36250) ريالاً.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة أقر بارتكاب (6) قضايا بنفس الأسلوب الإجرامي في عدد من الأحياء بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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