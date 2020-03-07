، غدًا الأحد.. جدة تشهد انطلاق الدور نصف نهائي دوري السلة "البلاي أوف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد صالة وزارة الرياضة بجدة، غدًا الأحد، انطلاق منافسات الدور نصف نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف).

اللقاء الأول يقام عند الساعة 5 مساء، ويجمع أحد وصيف المرحلة الأولي من الدوري مع الهلال، الذي استطاع التأهل إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على الاتحاد في الدور ربع نهائي في المباراة الأولى والثانية.



واللقاء الثاني يقام عند الساعة 7.00 مساء، ويجمع النصر متصدر ترتيب الدوري للمرحلة الأولي مع الأهلي، الذي تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على الفتح في المباراة الأولى والثانية.



وتُلعب بعد غدٍ الاثنين على نفس الصالة؛ المرحلة الثانية للدور نصف نهائي؛ حيث يجمع اللقاء الأول الهلال وأحد في المباراة الأولى، بينما اللقاء الثاني يجمع الأهلي والنصر، ويتأهل الفائز في المباراتين إلى النهائي مباشرة، بينما في حالة تساوي الفريقين الفوز ستلعب مباراة فاصلة يوم الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى الدور النهائي.

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