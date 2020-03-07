محمد بن مسعود - الدمام - قرر "البريد السعودي" اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ⁧‫فيروس "كورونا". وجاء ضمن القرارات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام ⁧‫ البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و"خارج الدوام"، وإيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين. ‏كما قرر استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.البريد السعودي فيروس كورونا الجديد البصمة الانتدابات 07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 04:46 PM Advertisements البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي قرر "البريد السعودي" اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ⁧‫فيروس "كورونا". وجاء ضمن القرارات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام ⁧‫ البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و"خارج الدوام"، وإيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين. ‏كما قرر استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي. الكلمات المفتاحية ، البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي ،

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