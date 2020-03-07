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أطلقت جمعية الإنجاز والجودة للمسؤولية المجتمعية، مبادرة بعنوان "عهداً يا مجتمعي أن"، خلال النسخة الرابعة من مهرجان ألوان الربيع، في مركز الملك فهد الحضاري، والذي يستمر عشرة أيام.
واشتمل المهرجان على معارض طبيةٍ تثقيفية، وقدمت الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة القصيم، الدكتورة دورا الحركان، نصائح توعوية للأمهات بمشاكل النظر وطرق الوقاية والعلاج، مؤكدةً أن العلاج مبكراً يعطي نتائج إيجابية.
وقالت رئيس مجلس الإدارة ريم الحسين: إن الجمعية التي انطلقت قبل ستة أشهر، تعتبر ثالث جمعية من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية تهدف لتحقيق عدد من الأعمال، أبرزها تشجيع القطاعات على الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية المعتمدة والمواصفات القياسية المعمول بها، وابتكار الحلول المعززة للمسؤولية المجتمعية والتي تحقق التنمية المستدامة.
وأضاف "الحسين": "من أهدافها تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي) للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية مع الإسهام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات في المجتمع، والمساهمة في إبراز المبادرات والممارسات الريادية في مجال المسؤولية الاجتماعية”.
وتابعت: "على ضوء ذلك جرى طرح هذه الفكرة، والتي تهدف إلى نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع وتعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، حيث بدأت المبادرة من تحد يتمثل في غموض في مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى غالبية أفراد المجتمع وحتى تستطيع الجمعية أن تنطلق بأهدافها وبرامجها أطلقت هذه المبادرة لتوحيد مفاهيم المسؤولية الاجتماعية”.
وقالت: "تدور فكرة المبادرة حول تبيان بعض الأخطاء الشائعة في المجتمع، والتي تصدر من بعض الأفراد، حيث يقوم الزائر بقطع عهد على نفسه بأن يعمل جاهداً على علاجها والتخلص منها، إضافةً إلى تفعيل هذا العنوان ونشره لتعم الفائدة جميع أفراد المجتمع”.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 04:44 PM
خلال النسخة الرابعة من مهرجان "ألوان الربيع"جمعية الإنجاز والجودة تُطلق مبادرة "عهداً يا مجتمعي أن"
أطلقت جمعية الإنجاز والجودة للمسؤولية المجتمعية، مبادرة بعنوان "عهداً يا مجتمعي أن"، خلال النسخة الرابعة من مهرجان ألوان الربيع، في مركز الملك فهد الحضاري، والذي يستمر عشرة أيام.
واشتمل المهرجان على معارض طبيةٍ تثقيفية، وقدمت الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة القصيم، الدكتورة دورا الحركان، نصائح توعوية للأمهات بمشاكل النظر وطرق الوقاية والعلاج، مؤكدةً أن العلاج مبكراً يعطي نتائج إيجابية.
وقالت رئيس مجلس الإدارة ريم الحسين: إن الجمعية التي انطلقت قبل ستة أشهر، تعتبر ثالث جمعية من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية تهدف لتحقيق عدد من الأعمال، أبرزها تشجيع القطاعات على الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية المعتمدة والمواصفات القياسية المعمول بها، وابتكار الحلول المعززة للمسؤولية المجتمعية والتي تحقق التنمية المستدامة.
وأضاف "الحسين": "من أهدافها تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي) للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية مع الإسهام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات في المجتمع، والمساهمة في إبراز المبادرات والممارسات الريادية في مجال المسؤولية الاجتماعية”.
وتابعت: "على ضوء ذلك جرى طرح هذه الفكرة، والتي تهدف إلى نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع وتعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، حيث بدأت المبادرة من تحد يتمثل في غموض في مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى غالبية أفراد المجتمع وحتى تستطيع الجمعية أن تنطلق بأهدافها وبرامجها أطلقت هذه المبادرة لتوحيد مفاهيم المسؤولية الاجتماعية”.
وقالت: "تدور فكرة المبادرة حول تبيان بعض الأخطاء الشائعة في المجتمع، والتي تصدر من بعض الأفراد، حيث يقوم الزائر بقطع عهد على نفسه بأن يعمل جاهداً على علاجها والتخلص منها، إضافةً إلى تفعيل هذا العنوان ونشره لتعم الفائدة جميع أفراد المجتمع”.
، جمعية الإنجاز والجودة تُطلق مبادرة "عهداً يا مجتمعي أن" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.