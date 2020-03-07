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سجّلت جمهورية التشيك 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” حتى الآن.
وأوضحت رئيسة الخدمات الصحية الحكومية التشيكية إيفا غوتفالدوفا، أن أحد الأشخاص الـ 19 المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى جمهورية التشيك، طبيب عام من براغ، أقام لبعض الوقت في إيطاليا.
وذكرت أن جميع المصابين قدموا من إيطاليا، باستثناء امرأة واحدة أصيبت بالفيروس من ابنها في الجمهورية التشيكية لدى عودته من إيطاليا.
التشيك فيروس كورونا الجديد
التشيك تسجل 19 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-07
سجّلت جمهورية التشيك 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” حتى الآن.
وأوضحت رئيسة الخدمات الصحية الحكومية التشيكية إيفا غوتفالدوفا، أن أحد الأشخاص الـ 19 المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى جمهورية التشيك، طبيب عام من براغ، أقام لبعض الوقت في إيطاليا.
وذكرت أن جميع المصابين قدموا من إيطاليا، باستثناء امرأة واحدة أصيبت بالفيروس من ابنها في الجمهورية التشيكية لدى عودته من إيطاليا.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:14 PM
إحدى الحالات لطبيب أقام لبعض الوقت بإيطاليا
سجّلت جمهورية التشيك 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” حتى الآن.
وأوضحت رئيسة الخدمات الصحية الحكومية التشيكية إيفا غوتفالدوفا، أن أحد الأشخاص الـ 19 المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى جمهورية التشيك، طبيب عام من براغ، أقام لبعض الوقت في إيطاليا.
وذكرت أن جميع المصابين قدموا من إيطاليا، باستثناء امرأة واحدة أصيبت بالفيروس من ابنها في الجمهورية التشيكية لدى عودته من إيطاليا.
، التشيك تسجل 19 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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