السعودية تعلن ارتفاع عدد اصابات كورونا في المملكة

أكدت السلطات السعودية اليوم السبت اصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا في المملكة لمواطنتين سعوديتين إحداهما قادمة من إيران وأخرى قادمة من دولة الإمارات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، أحدهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، وعن مواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية إلى 7 إصابات، حيث أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق إصابة 5 أشخاص بالفيروس، بحسب موقع روسيا اليوم.

ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

Advertisements

وتطمئن الوزارة الجميع بأن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت الصحة السعودية بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما أهابت بالتواصل في حال رغبة اي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.