الصحة”: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” الجديد لمواطنتين قادمتين من هذه الدول

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19.

وأوضحت الوزارة أن إحدى الحالتين لمواطنة قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، والحالة الثانية لمواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

وأشارت إلى أنه تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري والتي أثبتت الإصابة بالفيروس، وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن جميع الحالات السبع التي أعلنتها معزولة حالياً في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت الصحة بكل مَن كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز “تواصل الصحة 937″، للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

