صحة حفر الباطن تقدم محاضرة توعوية للوقاية من «كورونا»

نظَّمت صحة حفر الباطن محاضرة توعوية ووقائية، لـ 900 مصلٍّ، عن فيروس كورونا الجديد، تضمنت شرحًا تعريفيًّا عن فيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وطرق الوقاية منه.

يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الحملات التوعوية التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن بالتعاون مع إدارة المساجد، وتفعيلًا لدورها الوقائي تجاه المجتمع.

وقدَّم الفريق الصحي الإرشادات الوقائية من خلال اتّباع آلية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين جيدًا بالمواد المطهّرة بعد السعال أو العطس، ووضع المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم، بالإضافة إلى نشر المفاهيم الصحية الصحيحة حول ارتداء الكمامات ولا ينصح بأن يرتدي الأصحاء الكمامات، ويجب ارتداؤها فقط عند رعاية شخص لديه أعراض تنفسية، مع توزيع المعقمات على المصلين.

وأكَّدت صحة حفر الباطن على حرصها المتواصل لتقديم الفعاليات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية لنشر المفاهيم الصحية ورفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

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