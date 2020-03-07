«حساب المواطن» يشرح طريقة تعديل الدخل الخاص بالتابعين

أوضح برنامج حساب المواطن أن خطوات تعديل الدخل الخاص بالتابعين تتم عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب) واختيار الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى (الإجراءات) يسار الصفحة وتعديل الدخل ثم الضغط على كلمة حفظ.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار أحد المواطنين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» قال فيه: «كيف أعدل الدخل الخاص بالتابعين، عدلت المهنة ولا يوجد وظيفة بس ما قدرت اعدل الدخل؟».

وقال حساب المواطن: «بإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال (الإجراءات) يسار الصفحة وتعديل الدخل ثم حفظ، نسعد بخدمتك».

وأضاف: «عزيزي المستفيد، لخدمتك بشكل أفضل يمكنك التواصل معنا على رقم الاتصال الموحد 19912 من الأحد الى الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً، أو عبر خدمة صوتك مسموع واختيار نوع الطلب المناسب لمشكلتك من خلال الرابط بالضغط هنا.

من جهة أخرى، أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثامنة والعشرين بتاريخ 10 مارس 2020م والذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل.

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وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.



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