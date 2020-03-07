بالفيديو.. كشف حساب لجهود حرس الحدود في إحباط تهريب المخدرات والإنقاذ البحري والبري

أوضحت وزارة الداخلية، جهود قوات حرس الحدود خلال الستة أشهر الماضية، والتي تضمنت ضبط مطلوبين وإحباط تهريب مخدرات، إضافة إلى عمليات إنقاذ بحري وبري.

ونشرت وزارة الداخلية -عبر حسابها بتويتر- مقطعًا مصورًا يبين جهود قوات حرس الحدود، خلال الفترة من 1 محرم 1441 وحتى الـ30 من جمادى الثاني 1441هـ، حيث تم إحباط محاولات تهريب (827.539) طنًّا من القات المخدر.

إضافة إلى ضبط (289966) حبة من الحبوب المخدرة، و(8275) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.

واشتملت جهود قوات حرس الحدود خلال الستة أشهر الماضية، القبض على (3794) متورطًا.

كما أنقذت فرق البحث والإنقاذ الجوية والبحرية (479) شخصًا، تضمّنت (369) حالة إنقاذ بحرية، و(110) حالة إنقاذ برية.

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