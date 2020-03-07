«الصحة» توجه نصيحة حول نقل «عدوى كورونا»

في إطار حرصها على مواجهة تفشي فيروس كورونا، جدّدت وزارة الصحة نصيحتها للمواطنين بالتأكيد على مداومة غسل اليدين باعتباره كفيل بالقضاء على الفيروسات التنفسية بشكل عامّ.

وقالت الصحة: «فيروس كورونا الجديد ينتمي لعائلة فيروسات كورونا التنفسية والتي تنتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من الأشخاص المصابين، كما أن المداومة على غسل اليدين كفيل بالقضاء على الفيروسات التنفسية بشكل عامّ».

وظهر الفيروس أول مرة، في مدينة ووخان وسط الصين، 12 ديسمبر2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدّى إلى حالة رعب تسود العالم، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدّى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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