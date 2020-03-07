الصحة تشكر المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم بإيران.. وتحدد أعدادهم في الداخل والخارج

تقدمت وزارة الصحة السعودية بالشكر للمبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران؛ استجابةً لمطالباتها أمس الجمعة.
وذكر حساب وزارة الصحة على توتير، أنَّ عدد المبادرين حتى صباح السبت بلغ 26 مواطنًا متواجدًا حاليًا في المملكة، و95 مواطنًا آخرين في إيران، و7 مواطنين متواجدون بدول أخرى.
ودعت الوزارة الجميع بالإفصاح عن تواجدهم بإيران خلال المهلة المحددة سابقًا، والاتصال على الرقم937 ومن خارج المملكة 966920005937+
أمس الجمعة حثّت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر المواطنين الذين تواجدوا في إيران خلال الـ14 يومًا الماضية بضرورة الاتصال بالوزارة على الأرقام المشار إليها سابقًا.
وتابعت الوزارة في منشورها أمس أن خطوة المواطن بالمبادرة بالإفصاح تأتي في إطار الحفاظ على صحته، وأسرته والمجتمع؛ وتفاديًا لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 هـ، الموافق 7 مارس 2020م.
يُذكر أنَّ إيران سجّلت السبت وفاة 18 شخصًا بسبب فيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 125 والإصابات إلى 4747 شخصًا.
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الصحة تحث المتواجدين بإيران خلال 14 يومًا بالإفصاح والاتصال بأرقامها
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