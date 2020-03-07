وثّق مقطع فيديو، وصول العاصفة الترابية إلى العاصمة الرياض، في الوقت الذي وزعت فيه أمانة الجوف كمامات واقية على عمال النظافة لحمايتهم من الغبار.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لعاصفة ترابية كست شوارع الرياض، وأدّت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.
من جانبها، ذكرت أمانة منطقة الجوف -عبر حسابها بتويتر- أنه بتوجيه من أمين المنطقة، وفرت إدارة التطوع البلدي كمامات على عمال النظافة أثناء تأديتهم لمهامهم الميدانية، للحفاظ على سلامتهم وتمكينهم من القيام بنظافة المدينة على الوجه الأكمل، وذلك بعد موجة الغبار الشديدة التي تتعرض لها المنطقة هذه الأيام.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، المدينة المنورة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول العواصف الترابية.. تدنّ بمستوى الرؤية بطرق الرياض.. وتوزيع كمامات بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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