

الرياض 12 رجب 1441هـ الموافق 7 مارس 2020م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مقيم بالعقد الرابع من العمر، وذلك لتوفر الدلائل على انتحاله صفة موظفي البلدية والدخول على المحلات التجارية وتفتيش العاملين بها وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبين، بلغ مجموعها (36250) ريالاً.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة أقر بارتكاب (6) قضايا بنفس الأسلوب الإجرامي في عدد من الأحياء بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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15:43ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: القبض على مقيم ينتحل صفة موظفي البلدية والدخول على المحلات التجارية وتفتيش العاملين بها وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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