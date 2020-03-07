السعودية اليوم / جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن الاستنفار العام في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للوقاية من انتشار فيروس كورونا



بيروت 12 رجب 1441 هـ الموافق 7 مارس 2020 م واس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت ، حالة الاستنفار العام في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم في لبنان للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت الجمعية في بيان اليوم أنها اتخذت إجراءات تسهم بالحد من انتشار "كورونا" ، بعد أن ارتفع عدد المصابين بهذا الفيروس في لبنان ، إذ ثمة قلقٌ سيطر على الرأي العام من إمكانية انتشار الفيروس داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني نظم العديد من الندوات وقدم التوجيهات للاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا إلى لبنان للوقاية من "كورونا".

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14:42ت م

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