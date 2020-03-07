السعودية اليوم / الحكومة الأردنية تنسق مع نظيرتها الفلسطينية بشأن "كورونا"



عمّان 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

تنسق الحكومة الأردنية مع نظيرتها الفلسطينية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد على الاراضي الفلسطينية.

وأكد وزير الصحة الأردني الدكنور سعد جابر، أن وزارة الخارجية الأردنية تقوم بالتنسيق المكثف مع الجانب الفلسطيني عبر القنوات المعنية بشأن الفيروس المستجد، وبحث سبل عدم انتشاره وتبادل الخبرات للحد من ذلك.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية أعلن أمس، إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها، وذلك في أعقاب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 مصابًا.

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14:12ت م

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