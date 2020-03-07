السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 حالة



الجزائر 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان للوزارة، أن الحالة الأولى تنتمي إلى العائلة التي تعرضت إلى الإصابة خلال الأيام السابقة، والحالة الثانية تتعلق بمواطن عائد من بلد أوروبي، مؤكدًا أن التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين الجديدين.

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14:06ت م

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