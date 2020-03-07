شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "الصحة تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد (Covid19) لمواطنة قادمة من إيران عبر البحرين، والحالة الأخرى لمواطنة قادمة من النجف بالعراق عبر الإمارات وكلا الحالتين لم تفصحا عند المنفذ وبذلك تصل جميع الحالات المؤكدة إلى سبع حالات".

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