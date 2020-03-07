شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة طرق رئيسية جديدة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أنشأت بلدية محافظة الخفجي، ثلاثة محاور طرق رئيسية بالمحافظة، وذلك في إطار سعيها إلى رفع مستوى أداء طرق وشوارع الأحياء بالمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وأفاد رئيس البلدية المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن هذه المحاور شملت شارع الملك سلمان, حيث جرى مؤخراً سفلتة بطول 4000 متر وعرض 15 متراً، وشارع الأمير سلطان من دوار الإمام البخاري إلى ميدان الملك عبدالله بطول 7000 متر وعرض 15 متراً، إضافة إلى شارع الجامعة من دوار المعالجة الثلاثية إلى طريق الكويت / الدمام الدولي بطول 3500 متر وعرض 30 متراً ، وذلك ضمن مشروع السلفتة والأرصفة والإنارة لطرق وشوارع المحافظة.

وأشار المهندس الحميداني إلى أن ذلك يأتي سعياً لإظهار جمالية شكل الشوارع داخل المحافظة، مؤكداً سعي البلدية من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة، لخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.