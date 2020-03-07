شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل حالتين بفيروس كورونا قادمة من إيران والعراق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، أحدهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، وعن مواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة اي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.