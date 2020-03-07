شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في القاهرة يتفاعل مع مواطن تساءل عن إجلاء السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي ، مع تغريدة أحد المواطنين حول "هل هناك عملية إجلاء لسعوديين في مصر أم العودة مفتوحة حتى الآن؟. ورد نقلي : "العودة مفتوحة".

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