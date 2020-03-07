- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم العراق تغلق حدودها البرية مع إيران بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العراق تغلق حدودها البرية مع إيران بسبب كورونا
بعد تسجيل 8 حالات جديدة للفيروس أمس
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت السلطات العراقية إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع إيران، وإمهال المواطنين أسبوعًا للعودة منها، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتسجيل ثماني حالات جديدة، خمس منها في بغداد واثنتان في السليمانية وواحدة في كربلاء.
جاء ذلك ضمن جملة من القرارات التي اتخذتها “خلية الأزمة” بعد اجتماعها، الجمعة، وقاية من فيروس كورونا الجديد، وحفاظاً على أرواح المواطنين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وطالبت اللجنة المعنية العراقيين المقيمين في إيران بالعودة قبل 15 مارس الحالي، قبل أن تغلق جميع المنافذ الحدودية عن استقبالهم، باستثناء مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل.
كما شملت القرارات وقف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران ودولة الكويت من 8 مارس ولغاية 15 من الشهر ذاته، على أن يراجع القرار بحسب مستجدات الإصابة ورؤية وزارة الصحة وتقييمها، والإبقاء على عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية “بشرط تقديم شهادة صحية تؤكد سلامة الطواقم والبضائع من الفيروس”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تغلق حدودها البرية مع إيران بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.