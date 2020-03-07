العراق تغلق حدودها البرية مع إيران بسبب كورونا

2020-03-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت السلطات العراقية إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع إيران، وإمهال المواطنين أسبوعًا للعودة منها، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتسجيل ثماني حالات جديدة، خمس منها في بغداد واثنتان في السليمانية وواحدة في كربلاء.

جاء ذلك ضمن جملة من القرارات التي اتخذتها “خلية الأزمة” بعد اجتماعها، الجمعة، وقاية من فيروس كورونا الجديد، وحفاظاً على أرواح المواطنين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وطالبت اللجنة المعنية العراقيين المقيمين في إيران بالعودة قبل 15 مارس الحالي، قبل أن تغلق جميع المنافذ الحدودية عن استقبالهم، باستثناء مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل.

كما شملت القرارات وقف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران ودولة الكويت من 8 مارس ولغاية 15 من الشهر ذاته، على أن يراجع القرار بحسب مستجدات الإصابة ورؤية وزارة الصحة وتقييمها، والإبقاء على عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية “بشرط تقديم شهادة صحية تؤكد سلامة الطواقم والبضائع من الفيروس”.

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