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مصر للطيران تلغي رحلاتها اليومية إلى الكويت

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2020-03-07

مصر للطيران تلغي رحلاتها اليومية إلى الكويت

اعتبارًا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارًا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر، بسبب القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول، من بينها مصر، لمدة أسبوع، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالبت مصر للطيران الركاب، في بيان رسمي، بمراجعة وتعديل حجوزاتهم في مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي، أو من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية.

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وكانت الكويت قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأغلقت الكويت أيضًا ميناء الدوحة، الذي تستخدمه بشكل رئيسي الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

والخميس الماضي، قالت حكومة الكويت إنها أوقفت قراراً يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

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