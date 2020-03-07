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فيديو.. دول تعادي الغرب نهارًا وتصادقه ليلًا!
تناقضات مكشوفة تتبعها بعض الأنظمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت قناة إم بي سي الضوء على التناقضات المكشوفة التي تتبعها بعض الدول والأنظمة التي ترفع شعارات معادية للغرب وتفتح لهم أبواب العلاقات الخلفية.
وضمن الدول كانت ليبيا بزعيمها الراحل معمر القذافي الذي كان يفتح النار على الغرب ويعاديهم ويطالب بالتصدي لهم بكل قوة، بينما يلتقي ويصافح من تسببوا في الجرائم في بلاده لينعموا باقتصادها وخيراتها.
وفي القمة العربية كان هناك مشهد شهير بينه وبين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يفضح ما يخفيه ما بين القول والفعل.
وبحسب تقرير يوسف الغنامي ببرنامج “إم بي سي في أسبوع”، هناك أيضًا قطر التي بها قاعدة العديد ودفعت فيها الدوحة مليارات الدولارات، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات سابقة.
وتنضم إيران إلى هذه القائمة التي ترفع العداء لأمريكا شعارًا، ولكن توجه ميليشياتها في الدول العربية تخريبًا وانتهاكًا، وأيضًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدو إسرائيل نهارًا وصديقها ليلًا!
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