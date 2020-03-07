السعودية | إصابتان جديدتان بكورونا في السعودية.. والحصيلة 7

شكرا لقرائتكم إصابتان جديدتان بكورونا في السعودية.. والحصيلة 7 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا قادمتين من إيران والعراق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أن الإصابتين لمواطنتين إحداهما قادمة من إيران عبر البحرين، والثانية قادمة من النجف بالعراق عن طريق الإمارات، إلا أنهما لم تفصحا عن وجودهما بإيران والعراق عند المنفذ السعودي.

ومع الحالتين يرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 7، إذ كانت الوزارةأفادت في وقت سابق بتسجيل 5 حالات لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، تبين لاحقاً أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.