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ذكر عضو البرلمان اللبناني البارز، آلان عون، على "تويتر"، اليوم (السبت)؛ أن "لبنان يعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه"، بينما يجتمع رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، قبيل الإعلان الرسمي في وقت لاحق اليوم.
وسيعلن "دياب" قرار لبنان بشأن السندات الدولية في الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش)، قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس (آذار) الجاري، وفقاً لـ"رويترز".
ونقلت "رويترز" عن مصادر، أمس، أن من المتوقع أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة، وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 03:01 PM
اجتماع ثلاثي بين "عون" و"دياب" و"بري"
ذكر عضو البرلمان اللبناني البارز، آلان عون، على "تويتر"، اليوم (السبت)؛ أن "لبنان يعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه"، بينما يجتمع رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، قبيل الإعلان الرسمي في وقت لاحق اليوم.
وسيعلن "دياب" قرار لبنان بشأن السندات الدولية في الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش)، قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس (آذار) الجاري، وفقاً لـ"رويترز".
ونقلت "رويترز" عن مصادر، أمس، أن من المتوقع أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة، وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.
، إعلان رسمي مرتقب بعجز لبنان عن تسديد ديونه ،
المصدر : الخليج 365
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