- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أطلقت إدارة التمريض بصحة بيشة، فريق الهمة التطوعي التمريضي للعمل التطوعي، وهو أول عمل يقوم به الفريق، ضمن حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار "امش 30".
وشارك الفريق بعدد 30 متطوعًا ومتطوعة في برنامج المشي، وتوعية الحضور وزوار الحديقة عن فوائد المشي الصحي، وتثقيفهم بكيفية تحميل واستخدام تطبيق صحتي، ومتابعة الخطوات وطريقة حساب حرق السعرات الحرارية للجسم عن طريق التطبيق، وأيضًا مشاركتهم في الأركان التوعوية المصاحبة للحملة، بإشراف من إدارة التمريض بصحة بيشة.
وذكر مدير إدارة التمريض صالح بن سويد الغامدي، أن هذا الفريق سيلقى الاهتمام الكبير من مديرية الشؤون الصحية في بيشة، منوهًا إلى أن هذه الانطلاقة تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لنشر ثقافة التطوع وجذب المتطوعين للمساهمة في بث روح العمل التطوعي التمريضي المنظم لكافة شرائح المجتمع.
وأكد "الغامدي" أن هذا الفريق سيعمل لمساندة الصحة في أعمالها وفق خطط وبرامج وأنشطة مدروسة ومعتمدة، مقدمًا شكره لمدير صحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني؛ لما يقوم به من دعم وتوجيه لهذه المهنة الإنسانية والمنتسبين لها.
صحة بيشة
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 03:00 PM
ضمن حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار "امش 30""صحة بيشة" تطلق فريق الهمة التطوعي التمريضي
أطلقت إدارة التمريض بصحة بيشة، فريق الهمة التطوعي التمريضي للعمل التطوعي، وهو أول عمل يقوم به الفريق، ضمن حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار "امش 30".
وشارك الفريق بعدد 30 متطوعًا ومتطوعة في برنامج المشي، وتوعية الحضور وزوار الحديقة عن فوائد المشي الصحي، وتثقيفهم بكيفية تحميل واستخدام تطبيق صحتي، ومتابعة الخطوات وطريقة حساب حرق السعرات الحرارية للجسم عن طريق التطبيق، وأيضًا مشاركتهم في الأركان التوعوية المصاحبة للحملة، بإشراف من إدارة التمريض بصحة بيشة.
وذكر مدير إدارة التمريض صالح بن سويد الغامدي، أن هذا الفريق سيلقى الاهتمام الكبير من مديرية الشؤون الصحية في بيشة، منوهًا إلى أن هذه الانطلاقة تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لنشر ثقافة التطوع وجذب المتطوعين للمساهمة في بث روح العمل التطوعي التمريضي المنظم لكافة شرائح المجتمع.
وأكد "الغامدي" أن هذا الفريق سيعمل لمساندة الصحة في أعمالها وفق خطط وبرامج وأنشطة مدروسة ومعتمدة، مقدمًا شكره لمدير صحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني؛ لما يقوم به من دعم وتوجيه لهذه المهنة الإنسانية والمنتسبين لها.
، "صحة بيشة" تطلق فريق الهمة التطوعي التمريضي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة بيشة" تطلق فريق الهمة التطوعي التمريضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.