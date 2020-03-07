، الشهادة المخبرية.. حرص على سلامة زائري المملكة وقاطنيها من الفيروس القاتل ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجراءات احترازية على جميع الأصعدة.. وتنديد بـ"الخطوة الإيرانية المشبوهة"

جاء ربط السعودية تأشيرات القدوم إلى المملكة بتأشيرات جديدة أو سارية المفعول من الدول التي ظهرات فيها خطورة انتشار فيروس “كورونا” الجديد بحصول المسافر على شهادة مخبرية تؤكد سلامته؛ حفاظاً على قاطني المملكة بشكل عام وبيئات العمل على نحو خاص.

وأكدت وزارة الداخلية ضمن جهود المملكة في مكافحة المرض على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس “كورونا” الجديد وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية السعودية، أن يقدم شهادة مخبرية PCR تُثبت خلوه من الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد.

وقالت الداخلية السعودية إن ذلك يسري على من أقام في تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لدخوله المملكة، وعلى الناقل الجوي التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

واتخذت المملكة إجراءات عديدة في محاولة لمواجهة الفيروس الذي لا يزال يواصل الانتشار حول العالم. وبعد إعلانها تعليق أداء مناسك العمرة، أغلقت صحن الكعبة مؤقتا في مكة لتطهيره خشية وصول “كورونا” المستجد لأقدس المواقع لدى المسلمين.

وعلى الصعيد الإقليمي نددت السعودية بالتعامل الإيراني بعد الإفصاح وختم الوثائق الخاصة بالسعوديين القادمين من إيران، حيث تعد إيران بؤرة المرض في الشرق الأوسط، فقد شهدت وفاة 107 أشخاص جراء “كورونا” المستجد، بينما وصل عدد الإصابات المسجلة فيها إلى 3515 حالة.

ووصل الفيروس الذي انطلق من الصين، إلى أكثر من 80 دولة مع عدد إصابات إجمالي يفوق 95 ألفاً عالمياً ووفيات تفوق 3200 حالة حتى الآن.

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