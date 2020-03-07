حقيقة خبر وفاة الملك سلمان في السعودية _ العاهل السعودي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، خبر وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، بفيروس كورونا .

ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في السعودية أو القريبة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تؤكد أو تنفي تلك الانباء، حيث قال حساب وائل الخالدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نسأل الله أن يحمي المملكة من أي ضرر، وأن يقهر إيران وأن لا يشمّت أعداءَنا بنا!!! اللهم آمين.

كما قال حساب على حجازي عبر مواقع التواصل :"اذا مزبوط خبر وفاة الملك سلمان بتكون النار عم تتحضّر لإستقبال أدسَم ضيف من وقت أبو جهل".

والملك سلمان هو ملك المملكة العربية السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الحاكم العشرون من أسرة آل سعود والابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، بصفته أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.

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واعتقلت السلطات في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق وشقيقه نواب بن نايف.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي، بتهمة الخيانة .

وكان من بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.

ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم، وفق صحيفة سبق.

واحتجزت السلطات العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.