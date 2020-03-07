فيديو بتقنية التايم لابس يوثق إقامة ساتر حول الكعبة في وقت قياسي

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أقامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ساترا حول الكعبة المشرفة من المواد المضادة للبكتيريا والفيروسات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورصد مقطع فيديو بتقنية “التايم لابس” الجهود التي بُذلت خلال الـ 24 ساعة الماضية بمشاركة عشرات العمال للانتهاء من إقامة الساتر، حتى لا يلامس أحد من الزوار جدار الكعبة فتنتقل العدوى.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قررت أمس إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة..، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.