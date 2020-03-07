واتساب للأعمال يحصل ورسميًا على الوضع المُظلم

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خلال الفترة القليلة الماضية، كانت هناك نسخة اختبار لتطبيق التراسل الرئيسي واتساب قادمة بالدعم الكامل للسمة الداكنة أو ما يُعرف بين المستخدمين باسم “الوضع المظلم”، وخلال الأسبوع الماضي أتاحت الشركة هذه الخاصية وبشكل رسمي لجميع المستخدمين، ومع ذلك فقد تم ترك التطبيق الآخر واتساب للأعمال مع شاشته البيضاء.

الآن، هناك تحديث جديد للتطبيق ويضعه على قدم المساواة مع تطبيق واتساب الرئيسي، وذلك من خلال دعمه ورسميًا للوضع المظلم، وهنا يُمكِن الوصول إليه من ضمن الإعدادات ومن ثم الدردشة واختيار السمة البيضاء أو المظلمة، أو ببساطة جعله يتبع لإعدادات النظام من على أندرويد 10 و iOS 13.

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أخيرًا، إذا كنت قد جرّبت الوضع المظلم في تطبيق واتساب الرئيسي، فيمكنك توقع نفس الشيء في واتساب للأعمال، عمومًا، التحديث متاح حاليًا من على صفحة التطبيق سواء في متجر جوجل بلاي أو آب ستور، ويمكنك تحميله من أسفل.

تحميل تحديث التطبيق على أندرويد.

تحميل تحديث التطبيق على iOS.

