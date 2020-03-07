أوبو تكشف رسمياً عن هاتفها الراقي Find X2 Pro بدعم اتصال الجيل الخامس

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كشفت شركة أوبو عن أمس الجمعة عن هاتفها الرائد الجديد Find X2 Pro رسمياً وهو النسخة الثانية من هذه السلسلة التي أطلقت الشركة أول نسخها قبل عامين، لتعيدها اليوم لدائرة الضوء مرة أخرى بعد تركيزها طوال الفترة الماضية على سلسلة Reno.

هاتف Find X2 Pro جاء من الشركة الصينية لمجابهة المنافسين سواء آبل بآيفون 11 أو سامسونج بجالكسي S20، حيث دعمته الشركة بمواصفات جبارة وقوية سنتعمق فيها بتفصيل.

لنبدأ أولا من شاشة OLED التي جاءت بميزات كبيرة بقياس 6.7 بوصة مع دقة 3168×1440 بكسل وبحواف منحنية من الجانبين وبدعم HDR10+ فيما أن معدل التحديث فيها 120 هيرتز مع قارئ لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة.



على مستوى الكاميرا يملك الهاتف عدسة رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع مستشعر سوني مخصص IMX689 غير موجود في باقي هواتف الأندرويد التي تم إطلاقها العام الماضي، حيث أنه يضفي قوة أكبر للكاميرا من حيث القدرة على جمع الضوء وإظهار صوراً أكثر جودة.

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فيما تأتي العدسة الثانية للتقريب بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة غالق f/3 توفر تقريب بصبري 5X وتقريب هايبرد 10X أما التقريب الرقمي فهو 60X حسب ما زعمت الشركة، كما تملك الكاميرا عدسة واسعة بفتحة غالق f/2.2 و ومجال رؤية 120 درجة. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي جاءت في ثقب دائري في الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل.



العتاد الداخلي:

يمكن القول أن أوبو Find X2 Pro قد جاء بأعلى وأرقى المواصفات بين الهواتف المتوفرة في السوق حالياً، حيث يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 865 الذي يدعم بالطبع 5G مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلي 512 جيجا بايت، فيما يعمل بنسخة 7.1 من نظام ColorOS المبني على أندرويد 10.

البطارية بسعة 4,260 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع وفقاُ لمعيار شحن أوبو SuperVOOC 2.0 الذي يوفر شحن كامل للبطارية في 38 دقيقة وهو أمر جيد فعلاً لكن الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي.

وبجانب هذه النسخة الراقية أطلقت أ,بو أيضاً Find X2 العادي حيث يكمن الاختلاف الرئيسي بين الهاتفين في نظام الكاميرا الأقل في المواصفات باختلاف ميزات العدسات المرفقة كما أن البطارية 4,200 أمبير والذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت.

السعر والتوفر في السوق

سيبلغ سعر النسخة الراقية Find X2 Pro حوالي 1350 دولاراً فيما سيبلغ سعر النسخة العادية 1130 دولاراً بينما سيتوفر الهاتفين قريباً في السوق الأوروبي.

